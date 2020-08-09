中職／最嚴厲的小教練 林益全每場賽後收兒子指導影片

父親節周末的賽事，富邦悍將隊林益全一家賽前在新莊球場度過，女兒蝦捲、兒子喬治與爸爸一起在外野傳接，林益全爆兒子的料，「他以為是要開球，還和學校老師說，要在電視機前看他，結果沒想到只是賽前在那邊（外野）丟。」

喬治一直都是林益全最死忠的粉絲，也是最嚴格的教練，林益全說：「如果沒來球場，也是在電視機前看比賽，拿他最愛的球棒出來揮。」他還會叫媽媽負責拍影片，賽後傳給老爸，跟他說：「怎麼會被三振？你要這樣打啊！」

林益全笑說：「每天賽後都會收到小教練的影片。」喬治對棒球很有興趣，玩一整天也不膩，是否有意往這方面栽培？林益全說：「先等他上國小吧！如果想打，會分析給他聽。」

蝦捲和喬治昨天已在宿舍手畫了卡片，送給林益全父親節禮物，今天一起參與賽前活動，喬治穿著全新的整套球衣帥氣出席。林益全說：「他很期待，以為是賽前開球，還跟學校老師說，叫大家要在電視機前看。」

他也透露姊弟倆平常在家裡的互動，「平常在家都是姊姊丟給弟弟打，但姊姊丟不準，弟弟會生氣，叫她不要丟了。」