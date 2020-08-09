MLB／連11打席無安打 大谷翔平怎麼了？教頭也無解

天使隊好手大谷翔平今天對遊騎兵之戰，4打數未敲安，連續兩場出賽、連11打席都無安打，吞下5次三振，打擊率掉到1成32，總教練麥登（Joe Maddon）對於子弟兵的低潮只能說：「為什麼這樣，我也不知道。」

大谷翔平今天擔任先發第四棒、指定打擊，前兩打席遭到三振，第3打席敲出一壘滾地出局，第4打席右外野飛球出局，天使隊打線也熄火，以0：2遭到完封。

大谷翔平的傷勢經診斷後確定本季專職擔任打者，在7日重新出賽，在西雅圖對上水手隊，首打席就敲出全壘打，當時麥登還稱讚「是我看過他今年最好的揮棒」。

不過大谷在那一發全壘打後，連續11打席都未再敲出安打，其中有1次四壞保送、1次內野滾地、4次外野飛球，以及5次三振，麥登表示，或許是因為球場不同，但詳細原因並不清楚，「在西雅圖的那場比賽我非常滿意，他需要回到那時候的狀態。」