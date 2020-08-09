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日職／張奕一軍隨隊 11日起有望先發登板

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日職／張奕一軍隨隊 11日起有望先發登板

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕 。資料照
張奕 。資料照

旅日投手張奕日前在二軍繳出好投，獲得一軍青睞，今天開始與村西良太一起到一軍會合，不過暫未登錄進一軍名單中，根據日媒「The Daily」報導，張奕預計8月11日開始的六連戰，以先發身分登板。

歐力士隊針對投手陣容作出調度，今天將村西良太、艾爾伯斯（Andrew Albers）升上一軍，並將K-鈴木下放二軍，投手教練平井正史表示，因為近期牛棚用了不少投手，因此從二軍拉上一些新鮮手臂，村西就是其中一人。

而歐力士從6日開始，先後將鈴木優、榊原翼、K-鈴木三名先發投手下放二軍，一軍輪值亟需補人，11日開始要與軟銀隊進行六連戰，張奕屆時將迎接今年一軍的初登板。

張奕今年開季前原本被看好進入先發輪值，不過因為手肘不適，只能從二軍出發，目前累積出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率1.86，前一次先發是4日對上中日龍，投6.1局，用91球，送出9次三振，被敲7安打沒有失分，另有3次保送。

張奕 歐力士 牛棚

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