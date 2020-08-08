中職／代打之神誕生 蘇緯達生涯7次代打開轟破紀錄

中信兄弟隊蘇緯達轟出障礙，今天在第八局代打敲出陽春砲，本季第5支、生涯第7支代打全壘打，全數都是聯盟新猷，被球迷稱為「代打之神」。

兄弟今天以11：0擊敗樂天桃猿隊，靠第六局的5分大局奠定勝基，比賽後段持續補刀，第八局面對猿隊後援投手張明翔，兄弟推出蘇緯達代打，一棒敲出中外野方向陽春砲。

中職原本的單季代打全壘打紀錄，由2004年陳文賓的三發保持，蘇緯達本季屢次在代打時建功，7月24日敲出本季第四發代打全壘打時，已經改寫單季紀錄，本季第五支代打全壘打在今天報到，持續改寫已經屬於自己的紀錄。

中職生涯代打全壘打舊紀錄為6發，由林鴻遠、陳連宏、郭岱琦、林智勝共同保持，蘇緯達這一轟，是他生涯第七度代打時開砲，也一併改寫這項紀錄。