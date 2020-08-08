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我是MVP／父親節的禮物 張進德感謝天上的爸爸

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
張進德轟出3分砲，幫悍將隊打下江山。圖／富邦悍將隊提供
張進德轟出3分砲，幫悍將隊打下江山。圖／富邦悍將隊提供

比賽時間：8/8 星期六（編號第144場）

對戰組合：

統一獅vs.富邦悍將

MVP :

富邦悍將 張進德

單場成績：

三打數一安、三分打點全壘打

富邦悍將隊索沙投得好，搭配捕手張進德除了指引投球，打擊貢獻也不小，用3分砲讓他愈投愈好，總教練洪一中說：「阿德3分砲很關鍵，投手投起來更安定。」

賽前悍將隊邀請張進德恩師、現任紅葉國小校長方穎豐開球，「阿德」激動落淚，「看到校長，今天又是父親節，突然想到爸爸，情緒很激動，沒有他沒有現在的我」。

看到校長來球場，張進德也很開心，「回來打職棒，他來開球、接他的球，很多的感恩在心裡，這是我打職業後，他第一次在現場看我比賽，這支3分砲非常值得了」。

6局上場打擊前，張進德在場邊對著天空講話，「跟爸爸講，希望這次壘上有人時，讓我有好表現」，打出去之後，他就知道是全壘打，也對天上比了手勢，「感謝他給我這樣的力量，才有今天好表現」。

近兩場比賽，張進德敲出3轟，他說：「教練（學長）告訴我要確實（擊球），眼睛要跟到最後，把每一球打得很扎實，不管是好還是壞，把球打得搶勁就好。」

洪總認為，張進德之前有幾次擊球點掌握不錯，只是落點不佳，「但在球數領先時會急著出棒，打到棒頭，有點急，這兩場好很多」。

父親節拿到單場MVP，張進德說，要獻給太多人，「感謝一路上幫助我的貴人，每個階段的教練，還有從小栽培、幫助過我的人」。

張進德轟出3分砲，幫悍將隊打下江山。圖／富邦悍將隊提供
張進德轟出3分砲，幫悍將隊打下江山。圖／富邦悍將隊提供

張進德 富邦悍將

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