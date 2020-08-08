中職／連18局飆K 羅傑斯這一勝等了113天
中信兄弟隊洋投羅傑斯終於收到隊友的火力支援，第六局以5支安打灌進5分大局，終場以11：0擊敗樂天桃猿隊，兄弟中止4連敗，羅傑斯繼4月17日後終於再收穫勝投，兩勝之間相隔113天。
羅傑斯頂著昔日韓職最高薪洋投的頭銜，季初卻未投出身價，一度降下二軍調整，直到7月中旬才重返一軍，表現也漸入佳境；總教練丘昌榮日前談到羅傑斯的表現差異，點出蛻變關鍵在於球的尾勁變好，也敢於用直球對決。
前一戰已繳出7局失2分優質先發，羅傑斯此役的表現再升級，先發7局只被敲出5支安打、無失分，前五局都正好飆出1次三振，直到第六局才中斷，連續18局奪三振已可排上中職史上第三長，僅次於勇壯的21局和瑞奇的19局。
兄弟第三局由許基宏的安打先馳得點，第五局在三壘有人時啟用代打，周思齊再度發揮老將價值，敲出安打，送回兄弟的第2分。
兄弟第六局大舉進攻，林智勝的安打帶有2分打點率領，單局5支安打灌進5分，兄弟取得7：0領先底定大局，且持續「補刀」，蘇緯達第八局代打敲出陽春砲，本季第五支代打全壘打持續改寫紀錄。
猿隊先發投手卡本特先發5.1局被敲9安打、失3分，接替的朱俊祥一個出局數都沒拿到，被敲3安打、1保送，丟掉4分，沒踩住剎車，讓戰局持續失控。
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