中職／狂飆159公里速球完封 洪總：索沙今天就是索沙

富邦悍將隊洋投索沙今晚對統一獅隊完封取勝，成為本季首名完封勝投手，並飆出本季中職最快的159公里速球，總教練洪一中說：「索沙今天就是索沙。」

洪總表示，索沙今天表現得太好，狀況不錯，用球數也少，「張進德6局下3分砲也很關鍵，讓投手投起來更安定」。

之前索沙表現不理想時，洪一中曾開玩笑地說，「索沙變soso了」，今晚他變回自己。

索沙投9局被敲6安、無四死球、無失分，洪總說：「從頭到尾沒有要換他下來，除非後面有掉1分」。

今天賽前，投手吳俊良跟索沙打賭，如果完投就請他喝咖啡，索沙說：「今晚比賽我就是照著投手教練要求做，所以他要買咖啡送我。」

索沙今天有做好功課，「避免投到熱區給獅隊打者打到，尤其是蘇智傑、林安可，還有其他年輕選手的爆發力都很好，好好掌握自己可以投到的地方」。

9局上索沙連飆速球，最快球速達159公里，有10球超過150公里，他說：「當下毫無保留，全力以赴把比賽吃掉，不希望後面還要麻煩後援投手。」

致勝功臣之一、也是索沙搭配捕手張進德表示，這場比賽搭配狀況非常好，「我們想法都一樣，比賽節奏很順利，全力以赴，就是想要贏球」。

張進德說：「最後特別問索沙想要配什麼球，他希望用直球解決打者，激發出速度。」