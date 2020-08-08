中職／張進德3分砲轟垮獅隊 索沙本季首位完封勝投

昨天擊出中職生涯首轟、首度單場雙響砲的富邦悍將隊張進德，今晚繼續展現火燙手感，6局下擊出3分砲，一棒擊沉統一獅隊，終場以4：0獲勝，中止3連敗。

悍將隊先發洋投索沙投9局，被擊出6支安打、無失分，成為中職本季首位完封取勝的投手，甚至在9局連飆155公里速球（另有153、152、151公里速球）。

獅隊先發投手江辰晏，今晚前5局表現出色，悍將隊前4局沒人上壘，直到5局下才靠蔣智賢保送站上壘包，但獅隊隨即演出雙殺守備，前5局皆是三上三下。

6局下悍將隊「突襲」攻勢奏效，申皓瑋、陳凱倫連續擺短棒觸擊（野手選擇上壘），悍將隊靠一次保送攻占到二、三壘，李宗賢之後擊出內野滾地球送進1分，原本壘審判定打者出局，後經電視輔助判決，改判內野安打。

兩人出局後，江辰晏再被張進德擊出全壘打，一棒送進3分奠定勝基；張進德目前在中職出賽9場、敲3轟。