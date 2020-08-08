中職／動滋券首日球迷捧場 兩小時累積20萬元
體育署推出的「動滋券」今天起開使用，中職各球團都推出用券優惠，今天在新莊棒球場有不少球迷使用，兩小時內累積金額逾20萬元。
悍將隊推出兩種方案配合動滋券使用，在商品店購買市價500元以下商品，可另獲一張價值350元的平日主場門票兌換券，也可憑500元動滋券購買市值850元以下的商品。
今天球迷很捧場，商店開賣兩小時，就賣出兩萬多元商品，之後陸續還有球迷湧入使用，但動滋券網站系統一度當機，看不到用券銷售數據，之後恢復正常，但看不到細項（商品或門票）。
下午4到6點為止，兩小時內有超過400名球迷持動滋券至新莊棒球場消費，金額累計逾20萬元。
樂天桃猿、統一獅隊都在周二到周五主場推出優惠，使用全額動滋券500元，可購買兩場內野門票，若在中信兄弟隊商店用500元全額動滋券購買商品，可獲球隊刮刮卡一張。
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