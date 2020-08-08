中職／周末迎三千萬人次 貼票根抽頒獎典禮入場券

中華職棒走過31年，歷經7729場賽事，截至昨天比賽結束為止，總計2997萬9833人次進場，有機會於本周末在台中洲際球場、新莊球場賽事，迎接第3000萬人次入場。

中職公布3000萬人次慶祝活動，只要球迷在「CPBL中華職棒」Facebook粉絲專頁活動貼文上，貼出今年進場觀賽的票根或是電子票證截圖，就有機會獲得「中華職棒參仟萬人次入場紀念版畫」，並獲邀參加2020年中職年度頒獎典禮，或其他具紀念價值禮品。

中職元年於1990年3月17日在台北市立棒球場開打，第一年就吸引89萬9955名觀眾進場觀戰，二年進場人數首度突破百萬人，至職棒七年每年都保持破百萬人進場觀賽的盛況。

中職八年（1997年）8月27日在台中棒球場進行的興農對兄弟之戰，觀眾人數正式達到千萬人次。職棒23年（2012年）達到兩千萬人次里程碑。

去年整季進場人數共有139萬8243人，累計總人數達2964萬1447人次，而今年賽季受到疫情影響而延後開季，初期閉門開打，5月8日開放球迷入場，累積33萬8386位球迷親臨現場參與，距離3000萬人次尚有2萬167人，有機會於本周末達成3000萬人次入場里程碑。