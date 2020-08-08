百盜挑戰／餅總持續開綠燈 讓陳鏞基自由發揮

統一獅隊戰力狀況持續出問題，但在爭團隊戰績的同時，代總教練林岳平也會顧及選手成績，陳鏞基的百盜，「餅總」開綠燈，把決定權交給他自己。

林岳平表示，從接手總教練到現在，「我給陳鏞基的訊息，就是自由發揮，上場後要怎麼打擊、守備、作戰，在現場的能力可以做什麼，他絕對比我更清楚」。

林岳平知道陳鏞基現在差3次盜壘完成百盜，「在教練團規畫中，對他永遠是綠燈，除非比賽現況需求，不希望他跑，才會特別告訴他在這個時間點不要跑，其餘時間都是自由發揮」。

陳鏞基是有經驗、能力的老將，餅總說：「比賽中絕對不會干預他，在場上的打擊、守備各種應變，他能做出什麼貢獻，自己最清楚。」

林岳平很信任陳鏞基，「我給他的方向是，他要做什麼我都接受」。

統一獅隊前總教練黃甘霖，生涯跑出295次盜壘成功，至今仍是中職、獅隊隊史最多紀錄，獅隊在黃甘霖之後，盜壘次數排名分別是楊松弦171盜、張泰山158盜、劉芙豪126盜、陳連宏102盜，陳鏞基是獅隊現役最多盜（97）。