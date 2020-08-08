百盜挑戰／陳鏞基只要達標 就是史上最老百盜紀錄

統一獅隊陳鏞基百盜何時能跑出尚是未知數，但可以確定的是，完成百盜的那一天，他就會在史上留名，成為中職年紀最大的本土百盜保持人。

中職歷年已有23位球員完成百盜，2009年效力統一獅隊的陳連宏，在4月10日對興農牛隊之戰6局下，跑出生涯第100次盜壘成功，當時他的年紀是35歲7個月又8天，締造年紀最大的本土百盜紀錄。

陳連宏球員生涯留下102次盜壘成功，腳程不算快的「阿鑼」，至今還是想不通，「這些數字是怎麼累積出來的，我又不是速度型球員，百盜實在很難想像」。

獅隊前球星劉芙豪，在2012年8月24日對興農牛隊之戰3局下，成功盜上二壘，個人生涯百盜到手，「小破」當時說：「花的時間久了點。」

劉芙豪達成百盜時的年紀是33歲9個月又10天，史上第2老。

陳鏞基1983年7月13日出生，已經滿37歲，接下來不管哪一天完成百盜，都已經是最老達標的球員，他開玩笑地說：「這樣算有點不公平，因為我回台灣打職棒的時間比較晚。」