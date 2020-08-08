中職／代班人對決 周磊、洪聖欽都要搶勝場開胡

中信兄弟與樂天桃猿隊明天進行三連戰最終戰，先發投手上演代班人對決，周磊連兩周頂替降下二軍調整的本土王牌黃恩賜，洪聖欽則補上翁瑋均手肘發炎留下的輪值空缺，兩人都要挑戰本季勝場開胡。

黃恩賜上半季豪取7勝0敗、防禦率3.53，破繭而出的他，絕對是兄弟上半季登頂的最大功臣之一，但下半季首戰就以6.1局失6分吞敗。

黃恩賜並無傷情，但教練團考慮他本季已吃77.2局，決定先替他啟動保護機制，讓他先脫離戰線，降下二軍調整，而先發輪值空缺由周磊補上。

周磊上周日對富邦悍將隊先發，投4局被敲4安打、失2分，挨了一發陽春砲，表現中規中矩，本周繼續扛起先發任務，對手換成目前居下半季龍頭的猿隊。

猿隊此戰同樣由代班投手登場，翁瑋均前役先發4局失6分吞敗，中止個人5連勝，賽後出現手肘不適，經檢查後確認右手肘發炎，先降下二軍專心治療，周日的先發輪值空缺，在洪聖欽與萬昭清中二選一，最終確認洪聖欽出任。

洪聖欽前一場先發為7月18日，對悍將投5局失10分（責失4分），挨了3發全壘打釀成重傷害。