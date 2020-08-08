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中職／代班人對決 周磊、洪聖欽都要搶勝場開胡

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟與樂天桃猿隊明天進行三連戰最終戰，先發投手上演代班人對決，兄弟的周磊要對決猿隊的洪聖欽。 聯合報系資料照
中信兄弟與樂天桃猿隊明天進行三連戰最終戰，先發投手上演代班人對決，兄弟的周磊要對決猿隊的洪聖欽。 聯合報系資料照

中信兄弟與樂天桃猿隊明天進行三連戰最終戰，先發投手上演代班人對決，周磊連兩周頂替降下二軍調整的本土王牌黃恩賜洪聖欽則補上翁瑋均手肘發炎留下的輪值空缺，兩人都要挑戰本季勝場開胡。

黃恩賜上半季豪取7勝0敗、防禦率3.53，破繭而出的他，絕對是兄弟上半季登頂的最大功臣之一，但下半季首戰就以6.1局失6分吞敗。

黃恩賜並無傷情，但教練團考慮他本季已吃77.2局，決定先替他啟動保護機制，讓他先脫離戰線，降下二軍調整，而先發輪值空缺由周磊補上。

周磊上周日對富邦悍將隊先發，投4局被敲4安打、失2分，挨了一發陽春砲，表現中規中矩，本周繼續扛起先發任務，對手換成目前居下半季龍頭的猿隊。

猿隊此戰同樣由代班投手登場，翁瑋均前役先發4局失6分吞敗，中止個人5連勝，賽後出現手肘不適，經檢查後確認右手肘發炎，先降下二軍專心治療，周日的先發輪值空缺，在洪聖欽與萬昭清中二選一，最終確認洪聖欽出任。

洪聖欽前一場先發為7月18日，對悍將投5局失10分（責失4分），挨了3發全壘打釀成重傷害。

洪聖欽 黃恩賜

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