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百盜挑戰／今年完成目標 陳鏞基覺得沒問題

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
挑戰百盜，統一獅隊陳鏞基覺得不難，今年達標也不會有問題，但必須有兩大前提。 聯合報系資料照
挑戰百盜，統一獅隊陳鏞基覺得不難，今年達標也不會有問題，但必須有兩大前提。 聯合報系資料照

挑戰百盜，統一獅陳鏞基覺得不難，今年達標也不會有問題，但他替自己設定前提，「要以球隊、自己身體健康為主」。

陳鏞基已經完成千安、百轟，百盜完成後，將成為史上第8位「千安百轟百盜」成員。

陳鏞基年輕時也是快腿，2004年在小聯盟1A單季跑出25次盜壘成功，隔年也有15盜，2006年在1A、2A累積26次盜壘成功。

2007到2010年，陳鏞基在小聯盟每季都有盜壘成功紀錄，小聯盟生涯累積84盜，他說：「那時候教練會鼓勵選手多去嘗試，永遠開綠燈、沒有盜壘的限制，讓我們自己去學習如何盜壘。」

陳鏞基很有自覺，畢竟自己那時不是重砲型球員，「就朝速度型的方向去嘗試」。

回台灣加入中職後，陳鏞基盜壘次數不算多，「之後膝蓋開刀也有影響，不會特別去追求盜壘，這幾年都是有戰術才會跑，也要看時機點，教練團偶而會禁止，一切都照暗號在跑」。

百盜還差三次，陳鏞基說：「盜壘對我來說，已經不算強項了，沒有特別追求，但也不會覺得很難達成，就是順其自然讓它發生。」

下半季各隊競爭激烈，陳鏞基不希望因為追求紀錄而連累球隊，「每一個戰術和上壘得分機會都要把握，不會輕易冒險（盜壘），也許我這個跑者會是關鍵、重要的一分」。

現在和當年在小聯盟相比，速度一定有差，「年紀、傷勢都會有醒想，尤其我的膝蓋，已經不是正常的膝蓋（受傷），只想以健康的身體留在球場上」。

陳鏞基說：「只要有健康身體、正常出賽，一定會達成，時間快或慢而已，不想因為追求紀錄而出狀況，還要休息一陣子再重來一遍，太划不來了。」

陳鏞基 小聯盟 統一獅

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