日職／呂彥青二軍中繼 1局無責失防禦率維持0

旅日阪神虎隊台灣投手呂彥青，今天二軍與廣島隊比賽中繼登板，總計投1局被敲2支安打無責失分，目前為止本季二軍3場出賽防禦率維持0；阪神隊終場以1比4吞敗。

阪神隊二軍今天與廣島隊交手，廣島隊首局就有攻勢，靠著宇草孔基率先敲出三壘打，再靠著保送、安打、高飛犧牲打，開賽取得2比0領先。

廣島隊3局再起攻勢，小園海斗安打送回團隊第3分，阪神隊前6局都沒能拿下分數，6局結束廣島隊以3比0領先。

阪神隊投手呂彥青7局下半登板，先讓打者敲出捕手後方界外飛球、游擊方向滾地球出局，2人出局後，宇草孔基敲出游擊方向滾地球，但隊友守備失誤，接著被下一棒中村獎成敲出左中外野二壘打，失掉1分，再被中神拓都敲安，呂彥青及時回穩，沒有多掉分數。

呂彥青今天總計用24球投1局，被敲2支安打，失1分（非責失分）；目前為止本季二軍出賽3場，總計投4局無責失分，防禦率維持0。

阪神隊打線受制，直到9局才靠著上本博紀安打、暴投、滾地球，跑回唯一1分，攻勢沒有延續，吞下敗仗。