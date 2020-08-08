中職／羅里奇受傷退出輪值 餅總要找「英雄」補洞

統一獅隊洋投羅里奇傷勢不妙，未來兩周獅隊將面臨大考驗，代總教練林岳平要開始找「英雄」，「有誰在教練團派他上場時，可以幫助到球隊」。

羅里奇今天接受初步檢查，先做MRI，林岳平說：「只能確定是受傷，商到什麼程度，要等消腫後再進一步確認，但現讚要以最不樂觀的方式看待。」

羅里奇的狀況，希望盡快在15天內確認，「到底是今年就這樣結束了，還是可以先休息、準備拚後段賽季」，餅總說：「他開季狀態不是很理想，跟年紀、準備的時間有差。」

在之前練習時，羅里奇的調整狀況已經有些不尋常，但他都表示可以出賽，教練團也朝安排他上場的計畫準備，但林岳平說：「（受傷）是可以預期會發生的事情。」

獅隊本土投手古林睿煬也因為腹斜肌拉傷掛病號，餅總認為，他的傷勢跟羅里奇差不多同等級，一下子少了兩人，「本周還沒太大影響，下周安排之後再討論」。

這兩周怎麼補到第5位先發投手，是獅隊當務之急，林岳平說：「少了羅里奇、古林睿煬，還有誰可以當英雄，這也是團隊的考驗，誰有辦法在戰力需要時跳出來。」

獅隊目前有兩位洋投備戰，但要等居家隔離後、前往二軍調整才能上來，最快八月中旬，最慢九月初才能輪值，林岳平在想，未來三周，誰可以補起這個洞。

儘管頭痛，餅總也認為這是一個訊號，「目前就是用現有戰力度過，如果這關過得去，表示我們的選手的本質不錯，如果沒過，球團和總教練要好好省思，未來如何規劃球隊戰力」。

林岳平說：「我會盡最大能力，把對的人放在對的位置，盡可能發揮到最大效果，讓動盪少一點。」