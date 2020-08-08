日職／軟銀薩法提拋震撼彈 公布動刀同時宣佈退休

軟銀39歲洋投薩法提（Dennis Sarfate）拋出震撼彈，昨日宣布右髖關節動刀，同時結束在大聯盟跟日職打滾長達20年的職棒生涯。

薩法提於2001年第9輪被釀酒人選中，展開職棒生涯。歷經5年登上大聯盟，輾轉效力太空人、金鶯，留下5勝4敗、防禦率4.53的成績，沒多久便在2010年轉投日職，跟廣島鯉魚簽下合約。進駐日職，在廣島待了2個賽季，後續加盟西武，最後在2014年落腳軟銀，一待就是6年。

效力軟銀期間，於2015年至2017年三度摘下洋聯救援王，第三年獲獎更打破日職救援成功紀錄，單季成功救援多達54次，同時也獲得洋聯年度MVP、日本大賽MVP等殊榮。在狀況最好的時候，薩法提跟軟銀在2018年續簽3年20億日圓合約，不料此後傷病找上門，該年因右髖關節傷勢只出賽6場，之後也因此導致有2年一球未投的慘況。

近期薩法提右髖關節傷復發，確定得動髖關節手術。公布動刀消息的同時，薩法提也忍痛告別奮戰多年的棒球賽場，在日職留下外籍球員歷史第一的234次救援成功。

薩法提在臉書沈重寫下：「在職棒打滾20年後，我決定是時候離開了。很多人都知道我在2018年只打了6場就動刀，我以為可以很快回歸，但過了兩年多，經過11次藥物注射、無數次物理治療，還是得進行髖關節人工髖關節置換術。儘管令我吃驚，但回頭來看我已經打了20年的球。如今我將近40歲，能夠打球維生，已經是世界上最棒的工作。現在主有了更好的安排，在沮喪、驚訝、緊張之餘，我內心更充滿感激。感謝主讓我在美國有過10年的職棒經驗，之後更待我漂洋過海來到日本，我第二個家。如今我將離去，我將日夜想念本地。」