棒球／曾仁和飆速150公里 先發4局無失分

未來之星對抗賽今天在台灣體育大學球場登場，旅美投手曾仁和為亞洲大學錦標賽中華培訓隊擔任先發投手，今天面對台北興富發隊，先發4局無失分，最快球速150公里。

中華棒球協會規畫未來之星對抗賽，由U18、U23、亞洲大學棒球錦標賽三支中華培訓隊與社會甲組球隊交手，U23與亞大棒兩隊將納入旅外球員，連同曾仁和在內，共計11名旅外球員參戰，讓球員在小聯盟賽季取消的情況下，仍可維持出賽。

今天賽事正式開打，首戰由亞大棒出戰台北興富發，曾仁和擔任先發投手，賽前設定投50球，最終投完4局共用49球，被敲1安打、無失分，送出4次三振、1次保送，最快球速達到150公里。

待業中的曾仁和今年未投入中職選秀，選擇繼續尋找旅外機會，這段時間維持自主訓練，球速也回升到150公里，今天也在實戰中正式檢驗。