中職／7連敗的伍鐸還沒領機票 先下二軍調整

富邦悍將隊洋投伍鐸昨天再吞敗投、個人7連敗，能提供的戰力幫助有限，但暫時還會留在球隊，先下二軍繼續調整，15天之後再視狀況而定。

悍將隊總教練洪一中說，二軍今天沒比賽，伍鐸讓他休假，明天再去報到。

伍鐸今年投得辛苦，洪總認為，從季初到現在，他的壓制性差不多就是這樣，「沒有球速，變化球只有曲球，沒速差，人家掌握得就比較好」。

洪一中說：「沒速差的話，角度夠準對手還會打不到，但只要稍微不準就會被打，伍鐸狀況跟陳仕朋差不多，都是沒什麼速差，投得準就好、投不準就被打。」

中職打者不斷進步，洪總認為已和以前不大一樣，「現在左投多，愈打愈習慣，以前可以剋左打，現在好像沒有什麼用，對球速快、變化球多的洋投都打得很習慣了」。

悍將隊新洋投邦威已註冊，尚未登錄，原本昨天要來球場，但因前天感冒，洪總擔心出狀況，請他先不要來，原本預定明天先發，「今天來了之後、再看狀況」。