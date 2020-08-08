日職／王柏融去哪裡？陳冠宇連2場掉分後下二軍

日職火腿隊台將王柏融今天未出現在二軍出賽名單，一軍的升降異動中，也未出現王柏融的名字，羅德隊台將陳冠宇則被下放二軍。

王柏融最近一次在二軍出賽是8月6日，對養樂多隊2打席就退場，不過有1安打、1保送，在二軍連續6場比賽敲安，累積14打數11安打，打擊率7成86，狀況極佳。

不過火腿隊二軍今天對上歐力士隊，王柏融不僅未先發，也未在出賽名單中，而火腿隊做出的選手異動，是降下投手杉浦稔大，升上投手北浦龍次。

另一方面，陳冠宇則在今天被羅德隊下放二軍，最快8月18日之後才能回到一軍，陳冠宇昨天對歐力士隊在9局下登板，但被連敲3安，接手的益田直也讓兩名跑者回來，丟掉2分算在陳冠宇帳上，陳冠宇連兩場出賽都掉分，防禦率上升到5.00。