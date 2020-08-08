中職／下半季球不彈 高國輝改打平後狂轟

中職比賽用球不彈了，怎麼打，是門學問。富邦悍將隊高國輝上半季已在修正打擊型態，追求把球打平，在下半季更換比賽用球後狂轟猛炸；上半季就敲十九轟的統一獅隊蘇智傑，也感受到擊球仰角必須下修，「球一打高，都沒什麼機會。」

中職今年上半季用球恢復係數○點五七四，為近四年新高，各隊砲聲隆隆。高國輝的砲管相比之下卻很收斂，「只」敲出八轟；下半季比賽用球恢復係數調降為○點五六三，「煙火秀」的比賽變少了，高國輝卻反倒開轟頻頻，下半季五轟居所有打者之冠。

高國輝笑說：「應該是剛好打到我時，都抽到比較彈的那一顆吧！」但他也透露，上半季時就發現，自己的打擊型態還是適合把球打平，因此早就在做微調，正好在下半季換球後發揮效果。

高國輝表示，「上半季就已經有在調整，不是因為換球，只是覺得這樣的揮擊方式比較適合我，想辦法把球打平，怎麼知道下半季要換球，就是剛剛好。」

換球前後的差異，高國輝說：「不能再追求打高打遠，這樣的想法在下半季行不通。」但他也說，雖然球不像上半季那麼會飛了，「但我是覺得沒什麼差別。」

蘇智傑則是明顯感受換球前後的差異，他上半季敲出十九轟，居全壘打榜第二，但下半季只有一轟，「之前的擊球仰角拉比較高，現在球沒那麼彈之後，發現仰角高一點，就算擊球初速快，還是很快就會掉下去。一打高都沒什麼機會，最近在把仰角修低一點。」