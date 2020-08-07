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中職／張進德雙響揮別低潮 遺憾沒機會抓弟弟盜壘

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中職，富邦悍將隊張進德。記者侯永全／攝影 侯永全
中職，富邦悍將隊張進德。記者侯永全／攝影 侯永全

中職生涯第八場比賽，富邦悍將隊捕手張進德今天迎接第一轟與第二轟報到，他說：「最近剛好小低潮，這時候敲出首轟，很開心。」

悍將隊今天以2：7不敵統一獅隊，張進德的兩發陽春砲，不敵同樣敲出兩轟、灌進4分打點的林安可。

張進德自承近況不佳，「打出去的球不像之前那麼強勁，自己也有點急，表現沒有到最好。」他也請教打擊教練，希望協助他調整，「在第二個打席之後有再提點我，看到喜歡的球就進攻。」

他先在第六局砲轟林威志，第八局再打林其緯，連兩打席開轟，心態也一直保持正向，「上個打席做不好，就下個打席再努力做得更好。」他表示，首轟球要送給明天將為悍將隊擔任開球嘉賓的恩師方穎豐。

此役張進德擔任先發捕手，小弟張偉聖則是獅隊先發中外野手，談起這場比賽的對決，他表示，「和平常一樣，上了場都是對手，想幫助投手解決他。」張進德笑說：「可惜他沒盜壘，不然想抓他。」

【中央社新北7日電】

中華職棒富邦悍將的張進德今天敲出中職生涯首轟，他是今年參加選秀的選手中最快簽約及出賽的選手，自從之前首安、首打點、首得分之後，今天首轟也出爐，還演出單場雙響砲。

張進德是今年季中選秀最快與球團簽約並出賽的選手，7月25日初登場就敲出生涯首安、送回生涯首打點、也跑回生涯首得分。

雖然前幾天張進德感冒不舒服，不過已經好轉，悍將今天在新莊球場與統一獅的比賽，張進德先發打第3棒、擔任捕手。6局下張進德從林威志手中敲出右外野方向陽春全壘打，中職生涯首轟出爐；8局下又從林其緯手中開轟，演出單場雙響砲，不過8局結束悍將2比7落後。

張進德 富邦悍將 統一獅

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