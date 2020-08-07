中職／全壘打王想偷點上壘 林安可：下來後被念了

2場比賽敲出3轟、8分打點，統一獅隊林安可揮別低潮的方式，讓代總教練林岳平一點都不意外，直說：「他本來就是很好的打者。」倒是第五局的突襲短打讓教練團摸不著頭緒，林安可坦承：「下來後被念了。」

林安可前一戰敲出滿貫砲，今天出戰富邦悍將隊繼續開火，第一局敲三分砲，第八局敲陽春砲，苦主都是悍將隊洋投伍鐸。

林岳平表示，林安可與陳傑憲原本就都是很好的打者，每場也都做好準備，不需擔心他們的狀況，現在就只等蘇智傑火力復甦，「等他活過來，打線就會更穩定了。」

林安可指出，敲全壘打的兩球都是失投球，「第一轟是二、三壘有人，就只是想盡量往外野送，很驚訝飛出球場，第一次打那麼遠。」他也期望表現可以更穩定，「不要一場好、一場沒安打。」

他在第五局的突襲短打也成話題，林安可解釋，「當時是看到野手布陣，覺得點給三壘，應該有機會上壘。」他苦笑說：「想太多了，下來也是被念啊，教練說兩人出局，沒必要，點上去也是一、二壘，打出去說不定有分數。」