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中職／王溢正本季對兄弟沒輸過 德保拉中止9連勝

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中華職棒例行賽在台中洲際棒球場舉行例行賽，樂天桃猿隊先發投手王溢正完成生涯第150場先發出賽。記者黃仲裕／攝影
中華職棒例行賽在台中洲際棒球場舉行例行賽，樂天桃猿隊先發投手王溢正完成生涯第150場先發出賽。記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊先發投手王溢正完成生涯第150場先發出賽，並以優質表現率隊4：1擊敗中信兄弟隊，本季對戰兄弟4連勝，兄弟吞下本季最長的4連敗，先發投手德保拉也中止9連勝。

王溢正是史上第9位達成150場先發的投手，也是現役投手第3人，更是猿隊隊史的第1人。

王溢正投完7局退場，僅在2局下對陳文杰投出四壞球保送，再被江坤宇擊出三壘打失1分，另投出5次三振。

今年王溢正對戰兄弟沒輸過，前4次交手拿到3勝，7月29日對決雖失7分責失，仍與勝敗無關，保持對戰連勝紀錄

德保拉開季吞5連敗，但自5月16日對統一獅隊拿到首勝後、到今天賽前，先發10場連拿9勝，僅在7月31日對富邦悍將隊先發投5局、失1分、無關勝敗。

今晚德保拉在5局上遇亂流，被陳俊秀擊出二壘打後，再接連被詹智堯、林智平、林立敲安失兩分，投到8局上、兩人出局後退場，猿隊攻占一、三壘。

兄弟後援投手吳俊偉接手後被林泓育敲安，猿隊再拿1分，失分算在德保拉身上，儘管仍是優質先發，但等不到隊友火力支援，中止9連勝。

【中央社台北7日電】

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊投手王溢正今天在洲際棒球場先發主投7局，僅失1分，達成生涯第150場先發出賽，為隊史第一人，助球隊以4比1奪3連勝，也送中信兄弟隊4連敗。

兄弟2局下一壘有人時，江坤宇敲出三壘安打，帶有1分打點；5局上桃猿展開攻勢，陳俊秀、詹智堯、林智平及林立接連敲出安打，攻下2分，取得領先；8局上林立獲保送後，廖健富、林泓育敲安打再得1分。

9局上桃猿球員林承飛敲三壘安打後，利用失誤跑回1分，終場桃猿就以4比1奪勝；桃猿目前仍居下半季第一名，但僅領先統一7-ELEVEn獅隊0.5場勝差。

王溢正這一役為中職生涯第150場先發出賽，是中職史上第9人、現役球員第3人（前2人為獅隊球員潘威倫319場、富邦悍將隊球員羅力（Mike Loree）188場）。

王溢正用98球主投7局，僅被敲4支安打，投2次保送、5次三振，只失1分，奪下本季第7勝，獲選單場MVP（最有價值球員）。

兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）投7.2局，被敲7支安打，投2次保送、6次三振，失3分演出優質先發，但沒得到隊友火力支援，挑戰本季第10勝、9連勝失利，吞下第6敗，無緣挑戰隊史單季最多連勝紀錄（橫田久則13連勝）。

王溢正 樂天桃猿 富邦悍將

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