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中職／林安可雙響轟贏張進德雙響 獅隊4連勝
一樣是全壘打轟下的4分打點，統一獅隊林安可換個方式「刷」，今天面對富邦悍將隊敲出雙響砲，一發三分砲與一發陽春砲，率領獅隊以7：2擊敗悍將隊，收下4連勝。
林安可連續兩戰進帳4分打點，不同於前役的滿貫砲，這回他用第一局的三分砲、第八局的陽春砲建功，兩轟都是棒打悍將隊洋投伍鐸，本季第23、24轟出爐，近4戰4度開轟，持續擴大在全壘打榜上的領先優勢，74分打點也獨走。
悍將隊陣中也有雙響砲，張進德在第六局和第八局皆敲陽春砲，連兩打席迎接中職生涯第1轟和第2轟報到。
獅隊先發投手羅里奇表現漸入佳境，下半季前兩戰分別為6局失1分、7局無失分好投，此役先發5局被敲5安打、無失分，用球數85球，第六局原已上投手丘，但隨後請求防護員上場，獅隊也決定換投。
伍鐸5月才中止一波跨季10連敗，但連敗的中止，成為另一波連敗的開始，今天先發7局被敲9安打、失7分（責失6分），再度承擔敗投後，他又累積了7連敗。
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