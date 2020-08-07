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日職／陳冠宇後援被敲3安失2分 羅德擊敗歐力士

中央社 / 台北7日電

旅日羅德隊台灣投手陳冠宇2日出賽拿下本季首勝，但今天與歐力士隊交手，後援登板接連被敲3支安打，1個出局數都沒抓到就退場，失掉2分責失分；羅德隊終場以6比3拿下勝利。

羅德隊今天與歐力士隊在大阪巨蛋交手，羅德隊比賽前半段就有攻勢，2局靠著井上晴哉陽春砲打出氣勢，1人出局後藤岡裕大敲出三壘打，再靠著田村龍弘安打，送回第2分。

羅德隊3局再起攻勢，靠著井上晴哉、菅野剛士接連安打，藤岡裕大選到四壞保送，田村龍弘適時安打，一棒送回2分，取得4比0領先。

歐力士隊前5局沒有拿下分數，6局靠著接連安打追回1分，羅德隊8局洋砲馬丁（Leonys Martin）敲出2分砲添分，8局打完羅德6比1領先。

陳冠宇9局下半後援登板，接連被敲3支安打，沒有抓到出局數、留下滿壘局面退場，隊友益田直也接手登板，先投出保送、失掉1分，再被敲出安打，再掉1分，這2分都要算在陳冠宇身上。

陳冠宇今天用11球面對3名打者，被敲3支安打，失掉2分責失分，賽後防禦率升至5.00，球隊拿下勝利，陳冠宇無關勝敗。

羅德 陳冠宇

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