日職／宋家豪飆150公里速球 隊友助攻拿本季首勝

日本職棒樂天金鷲隊今晚出戰軟銀隊，宋家豪在第7局登板中繼，連飆速球，最快球速150公里，完成1局中繼任務、無失分退場，隊友則在下半局打回超前分，助他拿到本季首勝。

宋家豪今天在7局上、球隊2：3落後時登板接替投球，對今宮健太投出前3球的球速都超過145公里，最快達149公里，最後讓他擊出三壘滾地球出局。

面對第2名打者柳田悠岐投出的第3球，宋家豪飆出150公里速球，最後以三振抓下出局數，接著再和中村晃纏鬥7球，再靠150公里速球讓他擊出內野飛球出局。

宋家豪用18球投完1局，沒有失分，防禦率從賽前的4.60，略降為4.32；宋家豪前14場出賽，吞1敗、另有3中繼成功，個人近5場出賽，僅在4日對軟銀失1分。

7局下樂天靠兩次保送、小深田大翔三壘打先拿兩分超前，洋砲羅梅洛（Stefen Romero）再轟3分砲，單局拿5分後來居上，終場以7：4獲勝。

羅梅洛4打數敲3安，6局下擊出兩分打全壘打，連兩打席開轟，貢獻5分打點；樂天先發投手則本昂大投6局、被敲7支安打、兩發全壘打、失3分皆為責失，逃過敗投。

效力羅德隊的台灣左投陳冠宇，今晚對歐力士隊之戰9局下、球隊6：1領先戰況登板，接連被若月健矢、西村凌、安達了一擊出安打，製造滿壘危機後退場，由益田直也接替投球。