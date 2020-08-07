快訊

北檢不服趙正宇、徐永明交保！高院裁定結果出爐

待轉大富翁！北市這路口塞爆 警疲於奔命

日職／宋家豪飆150公里速球 隊友助攻拿本季首勝

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導

日本職棒樂天金鷲隊今晚出戰軟銀隊，宋家豪在第7局登板中繼，連飆速球，最快球速150公里，完成1局中繼任務、無失分退場，隊友則在下半局打回超前分，助他拿到本季首勝。

宋家豪今天在7局上、球隊2：3落後時登板接替投球，對今宮健太投出前3球的球速都超過145公里，最快達149公里，最後讓他擊出三壘滾地球出局。

面對第2名打者柳田悠岐投出的第3球，宋家豪飆出150公里速球，最後以三振抓下出局數，接著再和中村晃纏鬥7球，再靠150公里速球讓他擊出內野飛球出局。

宋家豪用18球投完1局，沒有失分，防禦率從賽前的4.60，略降為4.32；宋家豪前14場出賽，吞1敗、另有3中繼成功，個人近5場出賽，僅在4日對軟銀失1分。

7局下樂天靠兩次保送、小深田大翔三壘打先拿兩分超前，洋砲羅梅洛（Stefen Romero）再轟3分砲，單局拿5分後來居上，終場以7：4獲勝。

羅梅洛4打數敲3安，6局下擊出兩分打全壘打，連兩打席開轟，貢獻5分打點；樂天先發投手則本昂大投6局、被敲7支安打、兩發全壘打、失3分皆為責失，逃過敗投。

效力羅德隊的台灣左投陳冠宇，今晚對歐力士隊之戰9局下、球隊6：1領先戰況登板，接連被若月健矢、西村凌、安達了一擊出安打，製造滿壘危機後退場，由益田直也接替投球。

宋家豪 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／陽岱鋼先發兩打席都挨K 宋家豪中繼1局失1分

日職／陳冠宇中繼1局奪勝 宋家豪連三場無失分

日職／宋家豪7球投完1局無失分 球速回穩

日職／宋家豪中繼2局 挨陽春砲掉分

相關新聞

中職／治癒恐象症？ 餅總：兄弟在做戰力調整

統一獅隊上半季「恐象症」發作，對戰吞下4勝16敗，成為助攻中信兄弟隊登頂的最大推手；下半季開打沒多久，獅隊對兄弟收下4勝...

中職／不當排球情人 高國輝突破心理障礙喊爽

笑話和美技之間，只有一線之隔，富邦悍將隊外野手高國輝很懂這個道理，兩年前在桃園球場左外野留下「排球情人」的黑歷史，昨天他...

中職／下半季最會轟 把球打平正中高國輝的味

下半季全壘打王，富邦悍將隊高國輝獨領風騷，9場比賽已敲5轟，是否專打「不彈球」？高國輝笑說：「應該是剛好打到我時，都抽到...

中職／下半季砲管消失 蘇智傑修正擊球仰角

上半季狂敲19發全壘打，統一獅隊蘇智傑在下半季遇到低潮，比賽用球的改變，確實也為他帶來新課題，「現在要更強調擊球點，打得...

中職／王溢正150場先發 現役第3、史上第9人

樂天桃猿隊左投王溢正今晚對中信兄弟隊先發，是他個人中職生涯第150場先發，也是史上第9、現役第3位達成150場先發的投手...

中職／羅傑斯八日再先發 挑戰回一軍後首勝

中信兄弟隊明天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，洋投羅傑斯再度先發，繼續挑戰回歸一軍後的首場勝投。

日職／宋家豪飆150公里速球 隊友助攻拿本季首勝

日本職棒樂天金鷲隊今晚出戰軟銀隊，宋家豪在第7局登板中繼，連飆速球，最快球速150公里，完成1局中繼任務、無失分退場，隊...

日職／吳念庭二軍開轟 單場3安2打點手感佳

旅日西武隊台灣野手吳念庭二軍出賽手感火燙，今天與養樂多隊交手，吳念庭單場3安、6局開轟，貢獻2分打點，近4戰敲2轟；西武...

中職／8月中移師花蓮 每場1200張門票8日起上網索取

花蓮將於8月12到16日迎來五場職棒賽事，地主統一7-ELEVEn獅先與中信兄弟二連戰，接著再與富邦悍將連打3場。縣府在...

中職／廖健富與霸能較有默契 替補上場敲關鍵清壘安

中職樂天桃猿廖健富今天替補上場，在7局下滿壘時敲出關鍵清壘安打，拉開領先差距。會有這樣的調度，主因是先發捕手張閔勛與投手...

中職／韓職要挖卡本特？ 劉玠廷：沒有任何資訊

樂天桃猿隊洋投卡本特傳出被韓職球隊列入補強觀察名單，目前止於傳言階段，不過消息若成真，猿隊教頭曾豪駒坦言傷腦筋，「卡本特...

中職／霸能「用力投」 猿爬回下半季第1

樂天桃猿隊昨晚投捕搭檔發威，先發投手霸能繳出七局失兩分的好投，捕手廖健富也在七局下的清壘二壘打拉開比數，以八比三對富邦悍...

熱門新聞

MLB／名單縮編至28人 林子偉、張育成留在大聯盟

爭冠路上跌跌撞撞 湖人陷入三大困境

NBA／詹姆斯缺陣湖人熄火 哈登39分領軍大勝

現場重現／中職史上第一次誤判鬧場 球迷要求換主審

中職／8月中移師花蓮 每場1200張門票8日起上網索取

關鍵主宰力待提升 唐西奇成巨星的最大障礙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。