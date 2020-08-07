中職／陳仕朋連3場投不滿5局 教練較在意身體狀況

中職富邦悍將陳仕朋已連3場先發沒投滿5局，且之前因手部不適跳過一次先發，教練團為了保護陳仕朋，昨天也僅讓他投89球，投手教練吳俊良說，陳仕朋投球機制有點跑掉，會再提醒他。

陳仕朋昨天用89球投4.2局，被敲9支安打，投2次保送、2次三振，失3分，吞下本季第7敗。陳仕朋已經連續3場先發投不滿5局，前2場分別僅投3.2局及2.1局，且在昨天之前，已經跳過一次先發輪值。

悍將投手教練吳俊良今天表示，陳仕朋上次跳過先發輪值，主要是因為手部有點不舒服，因此昨天不希望讓他投超過90顆球，才會提早換下來。陳仕朋本季狀況比較不穩定，吳俊良指出，陳仕朋的投球機制有點跑掉，會再提醒他。

吳俊良指出，陳仕朋昨天第1局本來前2名打者只用了5、6顆球，表現不錯，不過整局投完卻花了30球。不過吳俊良強調，現在比較在意陳仕朋的身體狀況，希望身體素質可以加強。

中繼投手王尉永昨天在滿壘時登板，卻被廖健富敲3打點清壘安打，吳俊良指出，主要是好壞球太明顯，當投到球數落後時，節奏就對打者比較有利。

不過吳俊良提到，上半季尾聲時有微調王尉永的投球動作，將出手角度調低一點，讓控球可以改善，「昨天他的動作有符合教練團要求了，可惜內容沒有很好，但在滿壘的情況下，壓力難免會有」。