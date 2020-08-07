中職／王溢正150場先發 現役第3、史上第9人

樂天桃猿隊左投王溢正今晚對中信兄弟隊先發，是他個人中職生涯第150場先發，也是史上第9、現役第3位達成150場先發的投手。

中職目前先發最多場次的投手仍是統一獅隊老將潘威倫，出賽338場、有319場先發，排第2的是獅隊退役球星謝長亨216場先發。

富邦悍將隊洋投羅力，是先發場次第2多的現役投手，出賽192場、先發188場；歷年累積先發最多前8名投手，除了羅力之外，外籍投手另有興農牛隊勇壯（211場）。

王溢正今晚達成第150場先發的個人里程碑，再1場追平史上第8的三商虎隊翁豐堉151場，今年還有機會挑戰第7的陳義信156。

王溢正認為，只要在職棒待得久，紀錄自然就會達成，他更在意的是球隊成績，如何幫助球隊贏球比較重要。