中職／下半季砲管消失 蘇智傑修正擊球仰角

上半季狂敲19發全壘打，統一獅隊蘇智傑在下半季遇到低潮，比賽用球的改變，確實也為他帶來新課題，「現在要更強調擊球點，打得扎實、仰角不能太高，才有機會形成全壘打。」

獅隊今天在新莊球場出戰富邦悍將隊，近況低迷的蘇智傑棒次往後調，擔任第六棒，代總教練林岳平指出，「之前也有過，狀況不好時，先讓他從六、七棒開始，再往中間棒次調整。」

林岳平指出，選手打了那麼久，高低起伏一定會有，「如果是因為疲勞所以狀況不好，可以在調度上幫忙他，但如果結果還是不好，還是需要選手去克服、去突破。」

中職今年上半季用球恢復係數0.574，為近四年新高，蘇智傑也狂敲19轟；下半季用球恢復係數調降為0.563，蘇智傑全壘打產量銳減，首戰開轟後一路靜寂。

蘇智傑提到，「之前的擊球仰角拉比較高，現在球沒那麼彈之後，發現仰角高一點，就算擊球初速快，還是很快就會掉下去，一打高都沒什麼機會，最近在把仰角修低一點。」

蘇智傑坦言，下半季全壘打產量勢必會受到影響，「先要想辦法確實擊球，擊球的品質一定要好。」他也透露會和隊友林安可討論，「但他有自己的一套吧。」