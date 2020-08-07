中職／下半季最會轟 把球打平正中高國輝的味

下半季全壘打王，富邦悍將隊高國輝獨領風騷，9場比賽已敲5轟，是否專打「不彈球」？高國輝笑說：「應該是剛好打到我時，都抽到比較彈的那一顆吧！」但他也透露，上半季時就發現，自己的打擊型態還是適合把球打平，因此早就在做微調，正好在下半季換球後發揮效果。

中職今年上半季用球恢復係數0.574，為近四年新高，各隊砲聲隆隆，高國輝的砲管相比之下卻很收斂，128打數「只」打出8發全壘打；下半季比賽用球恢復係數調降為0.563，「煙火秀」的比賽變少了，高國輝卻反倒開轟頻頻，下半季5轟居所有打者之冠。

「有掌握到一些想法和感覺，所以現在打得比較順。」高國輝透露，「上半季就已經有在調整，不是因為換球，只是覺得這樣的揮擊方式比較適合我，想辦法把球打平，怎麼知道下半季要換球，就是剛剛好。」

換球前後的差異，高國輝說：「不能再追求打高打遠，這樣的想法在下半季行不通。」但他也說，雖然球不像上半季那麼會飛了，「但我是覺得沒什麼差別。」

儘管曾在2014年演出半季全壘打王的逆襲，但高國輝自承已經不比當年，「我很難再回去最好的時候了，畢竟身體條件已經不同，只想把現在有什麼就抓住。」他說健康對現在的自己是更重要的事，「先健康出賽到球季結束，做好自己該做的事，如果有機會追就追。」