中職／羅傑斯八日再先發 挑戰回一軍後首勝

中信兄弟隊明天在主場洲際棒球場迎戰樂天桃猿隊，洋投羅傑斯再度先發，繼續挑戰回歸一軍後的首場勝投。

羅傑斯是兄弟寄予厚望的外籍戰力，但4月17日初登板，對統一獅隊投7局、失1分、拿勝投後，連3次先發表現都不理想，其中兩戰撐不滿3局，被降到二軍調整。

7月15日羅傑斯回一軍，16日對富邦悍將隊先發，投4局、被敲6 安、失兩分，總教練丘昌榮當時表示，「狀況比剛開始的時候好很多」。

7月26日羅傑斯再對獅隊先發，投5.1局、被敲出6支安打、失4分、責失1分，雖沒拿到勝投，但內容有日趨穩定的跡象，8月1日對悍將隊也投滿7局、僅失兩分。

回歸一軍後，羅傑斯連3戰先發無關勝敗，今晚除了挑戰勝投外，也要力拚中止個人對戰猿隊2連敗。

羅傑斯目前戰績1勝2敗，敗投都是對猿隊先發吞下，兩場比賽都不滿3局（5月2、9日），失13分、責失9分，對戰防禦率高達17.36。

猿隊今晚由洋投卡本特先發，個人目前戰績6勝3敗、防禦率4.34，對戰兄弟保有3連勝（1場中繼勝投）。