中職／不當排球情人 高國輝突破心理障礙喊爽

笑話和美技之間，只有一線之隔，富邦悍將隊外野手高國輝很懂這個道理，兩年前在桃園球場左外野留下「排球情人」的黑歷史，昨天他以沒收全壘打的美技，為自己扳回顏面，他坦言：「很爽啊，有種自己成長了的感覺，從哪跌倒就從哪裡站起來。」

時間回溯到2018年5月13日，高國輝為了接王柏融擊出的左外野深遠飛球，全壘打前一躍，手套沒確實接住球，反而順勢將球頂出全壘打牆外。

昨天與樂天桃猿隊之戰，郭嚴文擊出的飛球，又恰好直擊左外野全壘打牆而來，這回高國輝跳接的結果，是沒收了這記全壘打。

「幾乎是同一個位置，心裡一定會有印象。」高國輝表示，這兩年春訓都有在練全壘打牆前跳接，昨天剛好有機會用到，「把球撈回來，接進手套的感覺，覺得自己好像又成長了。」

面對和當年上演托球全壘打幾乎一樣的場景，高國輝坦言，「有心理障礙。」他說：「這種球就是這樣，接到是Nice Play，沒接到就是笑話。」但他也說，「運動員就是要一直去嘗試，才會在球場上留下一些特別的東西。」

當年留下黑歷史的畫面，高國輝坦承曾看過好幾次影片，「看了很多次，因為想看看到底差在哪裡。」他說：「柏融那顆，手套沒夾好，手套拉下來時剛好把它頂出去了。」