中職／治癒恐象症？ 餅總：兄弟在做戰力調整

統一獅隊上半季「恐象症」發作，對戰吞下4勝16敗，成為助攻中信兄弟隊登頂的最大推手；下半季開打沒多久，獅隊對兄弟收下4勝1敗，已經追平上半季勝場，是否已經找到治癒「恐象症」的特效藥？代總教練林岳平連忙說沒有，「只是因為現在兄弟在做一點點的戰力調整，比賽開始出現突破點。」

林岳平指出，「兄弟現在不像上半季，把所有狀況好的選手都壓在同一場，開始讓主力牛棚不再密集出賽、強力壓制，中間一兩個微調，比較容易出現危機，突破點就出現了。」

不同於上半季固若金湯的牛棚，兄弟下半季試圖尋找更多後援可用之兵，在調度上略作更動，也成了獅隊取勝的突破口。

林岳平表示，「他們上半季一個上壘機會都不給，這幾場開始在比賽中出現一點機會，我們剛好都有掌握到，牛棚再守下來，我們就是贏球的一方。」

獅隊牛棚下半季狀況也有回穩，林岳平對此笑說：「球換了後，投手信心都來了，不只我們，大家都一樣。」