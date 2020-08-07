日職／吳念庭二軍開轟 單場3安2打點手感佳
旅日西武隊台灣野手吳念庭二軍出賽手感火燙，今天與養樂多隊交手，吳念庭單場3安、6局開轟，貢獻2分打點，近4戰敲2轟；西武隊二軍終場以5比0拿下勝利。
西武隊今天二軍與養樂多隊交手，西武隊吳念庭先發打第5棒、守一壘，吳念庭首局得點圈有人打擊機會，敲出中外野方向安打，送回球隊第1分，3局敲出中外野方向飛球出局，6局敲出陽春砲。
吳念庭7局再敲出右外野方向安打，今天總計4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率升至3成75，吳念庭7月24日起二軍近7場出賽僅1戰沒有安打表現、打擊手感維持不錯。
西武隊今天比賽前2分都靠吳念庭打回，6局吳念庭開轟後，西川愛也敲出安打、柘植世那選到保送、金子侑司適時安打，送回團隊第3分。
吳念庭7局安打開啟攻勢，再靠著滾地球、戶川大輔安打，跑回球隊第4分，西武隊8局再靠著失誤、岸潤一郎二壘打跑回第5分；養樂多隊今天全場敲出8支安打，但是沒能拿下分數、吞下敗仗。
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