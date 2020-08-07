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中職／8月中移師花蓮 每場1200張門票8日起上網索取

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
出身花蓮光復鄉的中華職棒統一7-ELEVEn獅球星羅國龍（後排右起）、縣長徐榛蔚及中華職棒聯盟秘書長馮勝賢，今天一同宣傳8月在花蓮的中職賽事。記者王燕華／攝影
出身花蓮光復鄉的中華職棒統一7-ELEVEn獅球星羅國龍（後排右起）、縣長徐榛蔚及中華職棒聯盟秘書長馮勝賢，今天一同宣傳8月在花蓮的中職賽事。記者王燕華／攝影

花蓮將於8月12到16日迎來五場職棒賽事，地主統一7-ELEVEn獅先與中信兄弟二連戰，接著再與富邦悍將連打3場。縣府在每場賽事準備2000張內野門票，其中1200張從8日下午3時起，開放民眾上全民運動會官網申請，其餘提供銀髮族、弱勢、基層學校棒球員觀賽；今年因應防疫，排隊換票、觀賽時都要戴口罩，入場採實名制、對號入座。

出身花蓮光復鄉馬太鞍部落的統一7-ELEVEn獅球星羅國龍，及中華職棒聯盟秘書長馮勝賢，今天都到花蓮，與縣長徐榛蔚一同宣傳職棒賽事。羅國龍說，以前在花蓮讀書時，經常到德興棒球場打球，加入職棒後，每次回到家鄉比賽都很興奮，因為球場環境很好，且親友、師長都會來為他加油打氣。他說，今年因身體因素，出賽機會減少，希望回花蓮比賽時有機會上場。

花東棒球風氣熱絡，但中華職棒每年安排在花蓮的賽事不多，為讓縣民有機會欣賞高品質的球賽，花蓮縣府近年來每年都會送票，去年採發票兌換方式，同時做公益。今年因疫情之故，中職在花蓮賽事的內野座位縮減，只剩2000張，全被縣府採購，引起部分外縣市球迷抱怨。

縣府教育處說，採購數量循往例，也和球團協商過，比賽期間會發售外野門票。

縣府採購的2000張門票，300張提供給65歲以上長輩當日賽前憑身分證件索取，200張提供弱勢團體、學校基層棒球隊員到場看球。

餘下球票開放線上申請，8日下午3點起到8月16日晚間7時止，可上109全民運動會官網點選兌換球票申請連結，填入資料，每場前1200名可在比賽當天開賽前2小時至開賽前30分鐘，持身分證明文件兌換當日球票，未領取的剩餘票，會開放現場民眾索取。

教育處提醒，每人每場可申請2張，但換票時每人只能領一張，也就是若申請2張，一定要兩人來領取。因應疫情，排隊換票時、觀賽時要戴口罩，入場時要量體溫，並採對號入座方式。

出身花蓮光復鄉的中華職棒統一7-ELEVEn獅球星羅國龍（左），今回家鄉，與縣長徐榛蔚一同宣傳8月在花蓮的中職賽事。記者王燕華／攝影
出身花蓮光復鄉的中華職棒統一7-ELEVEn獅球星羅國龍（左），今回家鄉，與縣長徐榛蔚一同宣傳8月在花蓮的中職賽事。記者王燕華／攝影
中華職棒賽事8月12日起移師花蓮，縣府準備內野門票，供民眾上網申請。記者王燕華／攝影
中華職棒賽事8月12日起移師花蓮，縣府準備內野門票，供民眾上網申請。記者王燕華／攝影

棒球 統一7-ELEVEn獅 羅國龍

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