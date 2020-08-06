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中職／韓職要挖卡本特？ 劉玠廷：沒有任何資訊

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園報導
南韓媒體「日刊SPORTS」報導，有韓職某球隊對於樂天桃猿隊洋投卡本特（中）有興趣。記者蘇健忠／攝影
南韓媒體「日刊SPORTS」報導，有韓職某球隊對於樂天桃猿隊洋投卡本特（中）有興趣。記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿隊洋投卡本特傳出被韓職球隊列入補強觀察名單，目前止於傳言階段，不過消息若成真，猿隊教頭曾豪駒坦言傷腦筋，「卡本特在球隊中是穩定的洋投，對球隊會是滿大衝擊。」

韓媒「日刊SPORTS」報導，有韓職球隊想更換洋投，將猿隊卡本特列入觀察，猿隊領隊劉玠廷回應：「都是新聞而已，沒有任何資訊。」曾總也說自己是看新聞才知道，「沒有收到訊息。」

韓職要挖角卡本特難度很高，尚有兩個問題待解，一是因新冠肺炎疫情關係，入境南韓須先經過十四天隔離，而韓職註冊限制為九月一日，時間上十分緊迫；另外卡本特與猿隊的逃脫條款期限已過，轉隊一事須經猿隊同意。

廿九歲的卡本特過去三年都曾在大聯盟出賽，在中職也繳出六勝三敗、防禦率四點三四的成績，今年因疫情影響小聯盟取消賽季，韓職將補強洋將的目光放到台灣，卡本特的控球及變化球能力受到青睞。

猿隊目前陣中有卡本特、威拉諾、霸能及尼寇力四位洋投，尼寇力的傷勢仍在調整中，隔離中的新洋投曼恩預計八月十六日出關。劉玠廷也透露，目前仍持續觀察新洋將，不過距離九月廿一日的註冊時間已近，「還在考慮，再觀察一下。」

富邦悍將隊新洋投邦威則有望在今起新莊球場三連戰中開箱亮相，邦威在二軍兩場出賽、七局未失分，送出七次三振，已準備好了。

疫情 新冠肺炎 劉玠廷 樂天桃猿 富邦悍將 曾豪駒

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