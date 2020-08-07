中職／廖健富與霸能較有默契 替補上場敲關鍵清壘安
中職樂天桃猿廖健富今天替補上場，在7局下滿壘時敲出關鍵清壘安打，拉開領先差距。會有這樣的調度，主因是先發捕手張閔勛與投手霸能默契還須加強，因此換上較熟悉的廖健富。
廖健富今天沒有先發，不過，6局上接替張閔勛蹲捕，6局下就有安打演出，7局下在滿壘時，更是敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，讓球隊原本僅1分領先擴大為4分，是最後桃猿8比3獲勝的功臣之一。
桃猿教頭曾豪駒表示，廖健富本來就是很穩定的選手，這場沒有先發是考量到對悍將先發投手陳仕朋的對戰數據不好。不過，張閔勛蹲捕時與桃猿先發投手霸能在默契上有些問題，加上陳仕朋僅投4.2局，就提早換廖健富上場。
對於投捕的搭配狀況，霸能說，張閔勛其實是好捕手，「不過是因為第一次與他搭配，配合上還要做一點調整，換捕手當下因為只有領先1分，所以跟教練討論後，跟廖健富搭過比較多次，比較有默契。」
談到這個關鍵打席，廖健富表示，當下的心態就是確實擊球、把球打強，盡量把隊友送回來。雖然沒有先發，不過，在場邊有隨時準備好，對方換投手時也有請教教練攻擊方向。
廖健富上一場比賽3打數沒有敲出安打，僅一支高飛犧牲打，他指出，主要是打擊節奏沒有跟好，「可能我要準備揮變化球時，剛好就來直球，賽前、賽後我都有去找教練討論。」
現在桃猿隊獨居下半季龍頭，廖健富認為，目前球隊不論是投手、打擊都慢慢恢復穩定，未來也會往這個方向邁進。
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