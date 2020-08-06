中職／大比分擊敗對手 曾總點出殘壘問題

樂天桃猿隊今晚以8：3擊敗富邦悍將隊，廖健富在七局下的清壘二壘打加上郭嚴文的兩分砲，締造下半季難得一見的大比分賽事。

猿隊前五局打完僅以3：2領先，七局才拉開分數，猿隊總教練曾豪駒表示，比賽前段其實也有得分機會，不過有不少殘壘，「後面分數有要到。」

先發洋投霸能7局失2分的表現獲選MVP，曾豪駒認為表現還可以，「雖然壞球偏多，但局面控制得不錯。」霸能今晚有5次三振，但也有3次四壞保送，他解釋：「因為狀況滿好的，想要用力投，反而導致壞球偏多，最好的結果是球隊有贏球。」

猿隊在六局上將先發捕手張閔勛換下，改由廖健富替補，也適時展現攻擊火力，七局下面對滿壘敲出二壘打，下一棒郭嚴文補上中外野全壘打。

曾豪駒表示，廖健富本來就是穩定的打者，只是今天面對悍將隊先發投手陳仕朋的對戰數據不佳，才在板凳待命，加上張閔勛與霸能搭配上有些問題，才決定換人。

猿隊下半季開季不順，如今爬回第一，繼續朝著季後賽門票邁進，廖健富表示：「主要是士氣吧，目前球隊投打都滿穩的，打擊能夠串連加上投手穩定，就這樣往目標去走。」