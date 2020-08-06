中職／霸能7局好投勝悍將 猿隊獨居下半季第一

樂天桃猿隊今晚在主場迎戰富邦悍將隊，先發洋投霸能7局失2分，加上廖健富一支清壘二壘打拉開比數，最終以8：3拿下對悍將隊系列戰的二連勝，戰績6勝4敗，下半季獨居第一。

猿隊洋投霸能展現壓制力，今晚用105球投完7局，被敲出5支安打，丟掉2分（1分責失），另有5次三振、3次四壞，近期表現也很穩定，已連續四場投滿7局，其中三場失分在2分以內。

猿隊首局兩出局後開始進攻，單局敲出4安，朱育賢、林承飛的一壘打各帶有一分打點，取得2：0領先。

不過悍將隊在2局上由高國輝陽春砲先追一分，也是個人本季第13轟，4局下高國輝也展現守備美技，郭嚴文左外野飛球靠近全壘打牆，高國輝貼牆跳起接殺。

5局上兩出局後，辛元旭先敲一壘打再因捕逸上二壘，林哲瑄一壘打敲回追平分；不過5局下猿隊攻勢再起，梁家榮二壘打後，朱育賢補上一支安打，送回超前分，反取得3：2領先。

7局下廖健富在滿壘時的二壘打，一棒清空壘包，郭嚴文再補上兩分砲，個人本季第7轟，將分數拉開到8：2；悍將隊在9局上添得一分，不影響勝敗。