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中職／張進德想吐硬撐 轉指定打擊出賽

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
張進德。 報系資料照
張進德。 報系資料照

富邦悍將隊捕手張進德昨天對樂天桃猿隊之戰未蹲完全場，今天首次以指定打擊先發，總教練洪一中透露，張進德前一天感冒，第五局就感到身體不適，但希望為羅力蹲捕，才堅持到7局結束退場休息。

張進德4日向球隊回報有感冒症狀，昨天賽前練習時，覺得狀況沒問題，維持出賽，不料到第五局後，出現想吐的感覺，到7局先發投手羅力退場時才一起休息。

洪總表示，張進德反應不適時，就打算讓他退場，不過休息一下後，張進德又說自己還可以繼續，「他說沒關係，就蹲到羅力下來。」

今天確認身體狀況後，張進德以指定打擊出賽，減少蹲捕負擔，也從二軍升上方克偉待命，洪總說：「我們原本只有兩個捕手，昨天看這樣不行，趕快把克偉調上來，（戴）培峰因為才剛下去，天數上來不及。」

由於要增加一名捕手，近期打擊狀況不佳的于森旭就到二軍調整，于森旭最近9打數未敲安，打擊率掉到2成整。

張進德 羅力 樂天桃猿

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