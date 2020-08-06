中職／悍將註冊新洋投邦威 最快本周開箱

富邦悍將隊今天將新洋投邦威（Manny Banuelos）註冊入團，原洋投包林傑除役，本周五開始在新莊主場的三連戰，有機會開箱亮相，二軍雖然繳出好成績，不過總教練洪一中說：「還是要到一軍才知道。」

邦威表示，能夠註冊入團，要感謝球團的肯定，在二軍出賽過兩場，第一場還有點在找感覺，第二場就好多了，目前傳接球的感覺也越來越好，「只要球隊安排，我就是盡一切所能完成目標。」

邦威在結束隔離後，在二軍兩場出賽都對上中信兄弟隊，尚無失分，7月28日投2局，被敲2安，有1次三振，8月4日投5局僅被敲4安，送出6次三振。

由於兩場出賽在二軍是下午時段，邦威表示，當下只希望投對進壘點，還有專注在手臂狀況，所以沒有受到天氣的影響，下午確實比較熱，到一軍在晚上出賽，有燈光加持，「腎上腺素會高一點。」

對於中職打者，邦威也有防範，在台灣隔離的14天中，就在關注中職比賽，也留意到台灣有許多強勁的打者，「如果指派我先發，我一定全力以赴，幫助球隊，這幾場在休息區已經感覺到比賽的張力及活力，相信可以勝任這個位置。