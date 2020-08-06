聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／翁瑋均手肘發炎下二軍 猿隊排出四捕手陣
投手翁瑋均是樂天桃猿隊今年輪值中的重要戰力，不過因診斷出右手肘輕微發炎，下二軍休養，猿隊今天從二軍升上捕手嚴宏鈞，以四捕手應戰，第五號先發的空缺，預計將在洪聖欽、萬昭清之間二擇一。
翁瑋均前一場對統一獅隊投4局失6分，吞下敗投，賽後向防護員反映右手肘不適，休息過後雖有好轉，但昨日傳接球時感覺變得明顯，今天到醫院檢查，確認右手肘肌腱輕微發炎。
由於療程預計十天，因此先將翁瑋均下放二軍，總教練曾豪駒表示，治療後的五天內若疼痛的狀況有明顯改善，就可進行傳接球，再做評估，「就看十天後能不能回來。」
猿隊本周五連戰，周日的先發投手勢必需要有人頂替，曾總表示，目前預計洪聖欽或萬昭清，洪聖欽原本就是先發人選之一，而萬昭清在二軍設定長中繼，也希望他能慢慢拉長局數。
萬昭清自2017年選秀加入猿隊以來，尚未在一軍出賽過，今年在二軍出賽14場，有10場先發，總計46局，防禦率9.39，有三次投滿5局，用球數最多來到97球。
翁瑋均留下的一軍空缺，目前暫由捕手嚴宏鈞頂替，加上林泓育、廖健富、張閔勛，擺出罕見的四捕手陣容，曾豪駒表示，主因是近期戰局在後半段比數接近，需要準備守備型捕手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言