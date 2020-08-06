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台灣巨砲陳金鋒逛運動展 粉絲簇擁笑談生涯

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
台灣巨砲陳金鋒6日現身台灣運動展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣巨砲陳金鋒6日現身台灣運動展。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

戴著黑帽、一身黑衣與牛仔褲的輕鬆穿搭，台灣最強第四棒陳金鋒6日現身松菸運動展導覽，現場超過40位民眾與媒體簇擁隨行。在會後受訪時他表示，能在展覽中看到台灣體壇的過去、現在與未來，希望未來選手的訓練可以更加多元，讓他們發展更好。

鋒哥（陳金鋒）一現身即引發球迷圍觀，沿途導覽員解說許多有關運動產業、台灣體育歷史的知識，但鋒哥大多都只是靜靜的看，沒有多說話。走到迷你棒球的體驗區時，鋒哥也久違的拿起兒童球棒玩了一下體驗遊戲，雖然擊球力道依舊兇猛，不過可能系統來不及判斷，3次打擊結果僅出現1支1壘安打。

圖說：台灣巨砲陳金鋒6日現身台灣運動展，久違的拿起球棒體驗最新互動科技。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

鋒哥也到未來館觀賞了室溫下的室內滑雪場，不過他沒有上台滑雪，而是只有把室內雪拿起來體驗一下觸感之後就到下一個體驗區參觀，展後受訪時他笑說，今天主要是來看展覽，而且很久沒有動一動了，怕出糗才沒有嘗試滑雪。

「想到以前的選手生涯，要拿金牌真的不容易！」談到展覽印象最深刻的部分，鋒哥坦言，自己也打過奧運，看到金牌展示的那瞬間，也想到許多運動選手為了獲得榮譽，需要花費很大的力氣才能獲得一面珍貴的金牌，讓他也感同身受。

圖說：陳金鋒看著以前少棒隊的球棒。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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陳金鋒 棒球

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