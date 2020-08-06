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中職／韓職中意卡本特？劉玠廷：沒資訊
南韓媒體「日刊SPORTS」報導，有韓職某球隊對於樂天桃猿隊洋投卡本特有興趣，猿隊領隊劉玠廷今天回應：「都是新聞而已，沒資訊。」
韓媒報導指出，某隊近期對於該隊洋投表現不滿，有意願更換，而猿隊洋投卡本特也被列入觀察，由於卡本特與猿隊的逃脫條款已於7月31日到期，因此轉隊一事需經猿隊同意。
對於外傳韓職球隊對卡本特有興趣，劉玠廷對此表示，沒有接獲此方面消息，一切都是傳聞，同時也透露猿隊仍有在觀察的洋將，但考慮到球季接近尾聲，也未必會有動作。
猿隊目前註冊卡本特、威拉諾、霸能及尼寇力四位洋投，尼寇力受傷調整中，總教練曾豪駒表示新洋投曼恩預計在8月16日完成隔離，向球隊報到，目前將讓曼恩在二軍出賽調整，為接下來的賽季準備。
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