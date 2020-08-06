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澳職球隊有意找曾仁和回鍋 若確定開打有意願

中央社 / 台北6日電
曾仁和。 報系資料照片
曾仁和。 報系資料照片

前旅美投手曾仁和目前尚未找到新東家，不過他之前曾效力過的澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊今天指出，新球季有意找曾仁和加盟，曾仁和的經紀人說，若球季確定開打，選手有意願回歸。

曾仁和目前無所屬球隊，在7月中職選秀前，他曾說經過長時間思考，與家人和經紀公司討論過後，決定不參加選秀，會努力加強自己，全力尋求任何可能的旅外機會。目前曾仁和在台灣持續自主訓練，並加入棒協舉辦的未來之星對抗賽，被分在亞洲大學棒球錦標賽中華培訓隊。

去年底曾仁和曾短暫效力奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara），共出賽4場，其中3場為例行賽，防禦率13.50。喙頭蜥隊今天在推特上指出，希望在今年尚未開始的球季，找曾仁和回歸，如果可以也希望找到柯曼特（Josh Collmenter），組成一個「前大聯盟」的陣容。

曾仁和的經紀人今天回應，確實已經和喙頭蜥隊初步談過，也有詢問過曾仁和的意見，不過現在澳職球季尚未確定，即使確定後也還很久，在會開打的前提下，曾仁和有意願返回澳職效力。

另外，效力過中職義大犀牛隊、前大聯盟名將曼尼（Manny Ramirez）也將加盟奧克蘭喙頭蜥隊，若曾仁和最後順利加入，可望與曼尼當隊友。

曾仁和 中職 選秀

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