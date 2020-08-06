中職／內野飛球宣告有誤 裁判邱景彥下二軍調整

樂天桃猿隊昨晚與富邦悍將隊之戰，5局下二壘審邱景彥的判決出現爭議，中華職棒聯盟今天表示，因邱景彥內野飛球宣告判斷錯誤，即日起下二軍調整。

猿隊昨晚在主場對決悍將隊，5局下1出局、一二壘有人時，林承飛敲出平飛球，二壘手蔣智賢跳起後未能接殺，一度形成滿壘，不過裁判討論後，認定二壘審已先進行內野飛球宣告，打者出局，跑者正常進壘，變成二三壘有人、兩人出局。

猿隊總教練曾豪駒當下忍不住進場爭執，長達數分鐘，甚至與裁判有肢體接觸，最終只能氣憤離場，曾豪駒賽後也表示，「這是明顯誤判。」期待中職裁判賽後針對內野飛球宣告的標準進行討論。

中職賽務部統一對外說明賽後檢討之處理，針對昨天桃園球場比賽執法爭議，聯盟表示：「本聯盟裁判邱景彥8月5日例行賽執法，對於內野飛球宣告判斷錯誤，於本日（8/6）起至二軍進行調整。」