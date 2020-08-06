中職／傳韓職球隊鎖定樂天洋投 卡本特恐被挖角

下放二軍的日本火腿隊台將王柏融於今天對養樂多二軍，擔任先發第三棒負責左外野，2打數敲出1支安打，還有一支高飛犧牲打有一打點，打擊率雖從賽前8成18，降至7成69，不過，如此火燙的打擊表現，連轉播的日本

2020-08-05 18:26