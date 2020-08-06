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中職／傳韓職球隊鎖定樂天洋投 卡本特恐被挖角

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿先發投手卡本特可能被韓職挖角。 記者季相儒／攝影
樂天桃猿先發投手卡本特可能被韓職挖角。 記者季相儒／攝影

據韓媒報導，韓職有球隊因不滿隊上洋投表現，恐挖角桃猿先發投手卡本特。

卡本特本季15次登板、14場先發，防禦率4.34，投手排名位居第四。韓職之所以會考慮搶人，主要是看中卡本特能投滑球、曲球，還有對變速球的掌握引人注意。另外，有韓職球探點出卡本特俱身高及左投優勢，更拿2017年入主SK飛龍的戴蒙德（Scott Diamond）為例，意指卡本特有機會複製成功經驗。

事實上，大部分韓職球隊鮮少從中職直接挖人，只不過今年礙於疫情影響，美國感染人數眾多，小聯盟也停賽，要從美國找人更是難上加難，因此才又打中職的主意。只是卡本特與桃猿簽約時設下的買斷期限在7月31日前，在此期限內只要支付轉隊費就能放人，如今時效已過，欲挖角球隊得直接跟桃猿協商，眼看韓職9月1日外籍球員大限日漸逼近，搶人過程可能越趨嚴苛。

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