中職／百救援達陣 陳禹勳反讚餅總「最強」

樂天桃猿隊今晚以4：3逆轉擊敗富邦悍將隊，「守護神」陳禹勳在9局上成功關上大門，也為自己收進生涯第100次救援成功，成為史上第三人。

9局上面對1分領先，陳禹勳只用了7顆球就取得三上三下，幫球隊守下勝利，一百救援入袋，陳禹勳看得很淡，「這對球員來說只是一個數字，對球迷或記者來說，或許是個里程碑，但對我來說，要等到退休後的那個數字，對我才有意義。」

陳禹勳上場時專注在可能面對哪些打者，對於百救援未特別留意，「救援成功就是盡量幫球隊守下勝利，不要失敗，其實前一局（王）躍霖也不好投，當下就是專注比賽，其實沒注意這些，只注意比分。」

能夠拿下百救援，陳禹勳也感謝球團將自己定位為終結者，「我一進來的時候，就比較有定位，像餅總（林岳平）一開始還有先發過，但他還是最好的終結者，小時候看他投球，覺得很霸氣，變化球也很犀利，尤其開完刀又回來，沒人比他強。」