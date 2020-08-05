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中職／爭議判決後逆轉勝 曾總：球員未放棄

聯合報 / 記者蘇志畬、實習記者楊喬羚／桃園即時報導
桃猿隊林智平擊出兩分勝利打點的一壘安打。記者侯永全／攝影
桃猿隊林智平擊出兩分勝利打點的一壘安打。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今晚於主場對上富邦悍將隊，5局經歷爭議判決後反而展開反攻，猿隊靠林智平在8局下的兩分打點安打，加上「守護神」陳禹勳守成，以4：3逆轉擊敗悍將隊。

悍將隊張進德在3局上半，一三壘有人時，擊出右外野安打，成功拿下本日第一分，5局上半申皓瑋盜壘成功，隊友張正偉敲安後成功再拿分，接著高國輝敲出左外安打，將比數拉至3：0。

猿隊在5局下1出局時，林承飛敲出越過二壘手蔣智賢的飛球，但因二壘審宣告為內野飛球，形成打者出局、跑者上二三壘，總教練曾豪駒上場爭執後也無法改判，猿隊因投手暴投得到1分。

6局下猿隊再添一分，7局下攻占滿壘，林智平敲出一壘安打，反以4：3超前，就此領先到最後，總教練曾豪駒表示：「這一場雖然落後，不過1分1分去爭取回來，告訴球員不要覺得落後就輸了，堅持到最後，他們也有做到。」

對於5局的爭議判決，曾豪駒表示：「這是明顯誤判，幸好結果沒有不好。」他也希望裁判日後可對內野飛球的宣告有更明確的標準。

林智平前兩打席未建功，6局先敲內野安打，7局再敲致勝打，林智平則表示，今天擊球感覺不錯，不過一開始沒有好結果，後來聽教練的話，改變策略，收到好結果。

猿隊洋投威拉諾先發6局、失3分，無關勝敗，蘇俊璋拿下勝投，王躍霖本季第8次中繼成功，9局投出三上三下的陳禹勳本季第8次救援成功，也是生涯第100次救援成功，中職史上第三人。

九局上登板救援的桃猿隊投手陳禹勳，達成生涯第100次救援成功的里程碑。記者侯永全／攝影
九局上登板救援的桃猿隊投手陳禹勳，達成生涯第100次救援成功的里程碑。記者侯永全／攝影

林智平 曾豪駒

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